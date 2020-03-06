Халили: при хорошей работе на рубеже результат в спринте мог быть довольно высоким

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили прокомментировал результаты спринтерской гонки, прошедшей на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Халили финишировал 44-м (+2.47,8), допустив два промаха.
«Качество лыжни? Сегодня я на самом деле ожидал немного другого, надеялся, что будет хотя бы подмораживать и это мне даст какое-то преимущество, но, к сожалению, так не оказалось. Трасса была довольно-таки разбитая, даже не в плане сильной каши, а была просто одна колея, и уже очень тяжело было работать в техническом плане, лыжи разъезжались. Пока я не заработал никаких очков на КМ, чтобы стартовать где-то поближе.
Что бы изменил? В первую очередь, конечно, надо было работать качественно на рубеже. Два промаха на «стойке»? Моя ошибка. Думаю, поспешил всё-таки, и последовали промахи.
При хорошей работе на рубеже результат мог быть довольно-таки высокий. Всё равно в плане хода я сегодня не очень доволен», — приводит слова Халили «Матч ТВ».
- 6 марта 2020
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