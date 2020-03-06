Васильев: Логинов такое выдал на чемпионате мира, а сейчас ему очень сложно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в спринтерской гонке, прошедшей на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Логинов финишировал 65-м (+3.41,6), допустив три промаха.

«Конечно, сказались последние события. Вообще удивительно, как он на чемпионате мира так хорошо выступил, с таким давлением. Понятно, что Александр отдал много энергии после всего этого прессинга и тут ждать было особо нечего. Он такое выдал на чемпионате мира, а сейчас ему очень сложно. Дай бог, чтобы Саша отошёл, закончил сезон и вошёл в новый уже с новыми силами», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Логинов может пропустить этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), который будет проходить с 20 по 22 марта.

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