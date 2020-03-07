Генеральный секретарь IBU: не понимаю, за что нам извиняться перед Логиновым

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон прокомментировал ситуацию с обысками, которые прошли в гостиничных номерах россиян Александра Логинова и Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).
«Извинения перед Логиновым? Я ничего не знаю о результатах действий итальянской полиции. Я даже не знаю, что она искала. IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться.
Инициатором обысков стал BIU? Он лишь предоставил информацию местным властям. Это не то же самое, что инициировать расследование. Полиция могла как предпринять процессуальные действия, так и нет. Предприняла. Но IBU и BIU не способны на такое повлиять», – приводит слова Карлссона «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что итальянские полицейские не нашли улик во время обысков. Формальным поводом для обысков послужило использование Касперовичем чужой аккредитации.
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