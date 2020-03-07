Елисеев — о спринте в Нове-Месте: еле дошёл до финиша, причин не знаю

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринте, который прошёл на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Елисеев финишировал 38-м (+2.35,7), допустив один промах.

«Еле дошёл вообще. Причин не знаю. К лыжам претензий нет как таковых. Со спуска я доставал народ. Не знаю, сложно комментировать.



Пошёл ли чемпионат Европы в плюс? На финише сезона, может быть, даже и в минус, потому что все равно соревнований много. В плане психологии, конечно, помогло.



Буду ли пытаться себя оживить? А чем? Я не знаю.



Отсутствие зрителей? Такое не особо замечается. Конечно, разницу заметно, когда все поддерживают. Но все равно, когда в гонке находишься, то абстрагируешься. Я только сейчас, когда вы спросили, вспомнил, что зрителей нет», – приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

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