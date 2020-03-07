Тренер мужской сборной России по биатлону объяснил причину провала в спринте в Нове-Месте

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров поделился мнением о причинах неудачного выступления россиян в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место.

«После гонки побеседовали с каждым из ребят. Можно сказать, мы получили «Анси»-2. Вновь сказалась готовность инвентаря: не можем на такую погоду ничего найти, не можем пока с этим справиться, поскольку нет наработок. Хотя по состоянию тот же Латыпов хорошо себя чувствовал», — приводит слова Белозёрова ТАСС.

В Анси во время спринта, проходившего под дождём, Александр Логинов не допустил ни одного промаха, но отстал от победителя на 45 секунд. Тогда российские биатлонисты жаловались на проблемы с лыжами.