Тренер мужской сборной России по биатлону объяснил причину провала в спринте в Нове-Месте
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров поделился мнением о причинах неудачного выступления россиян в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место.
«После гонки побеседовали с каждым из ребят. Можно сказать, мы получили «Анси»-2. Вновь сказалась готовность инвентаря: не можем на такую погоду ничего найти, не можем пока с этим справиться, поскольку нет наработок. Хотя по состоянию тот же Латыпов хорошо себя чувствовал», — приводит слова Белозёрова ТАСС.
В Анси во время спринта, проходившего под дождём, Александр Логинов не допустил ни одного промаха, но отстал от победителя на 45 секунд. Тогда российские биатлонисты жаловались на проблемы с лыжами.
Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Латыпов — 17-й
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