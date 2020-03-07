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Белозёров рассказал, почему Логинов пропустит эстафету на этапе КМ в Нове-Месте

Белозёров рассказал, почему Логинов пропустит эстафету на этапе КМ в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, почему лидер команды Александр Логинов не побежит эстафету 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).

«Вчера я разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним всё нормально, так что глубже «копать» не стал. Мы поговорили насчёт эстафеты. Сказал ему, что мы хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать», — цитирует Белозёрва ТАСС.

На чешском этапе Кубка мира Логинов неудачно выступил в спринте, заняв лишь 65-е место. Это — худший результат Логинова за последние два года.

Ранее стало известно, что Логинов планирует пропустить заключительный этап Кубка мира, который будет проходить в Холменколлене (Норвегия).

Логинов не примет участия в эстафете на этапе в Нове-Месте, Халили и Резцова — финишёры
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