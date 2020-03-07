Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте

Сегодня, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится женская эстафета 4 x 6 км. Старт запланирован на 16:00 мск.

Российскую сборную сегодня представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Российская сборная получила 7-й номер.

В общей сложности участие в соревнованиях примут 23 команды.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте



На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте также сегодня состоится мужская эстафета. Начало — в 19:00 мск. Кроме того, в программе этапа в Чехии запланировано проведение мужского и женского масс-стартов.