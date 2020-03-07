Васильев: Логинов не железный, его подкосила чехарда с итальянской полицией

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отсутствие Александра Логинова в составе сборной России на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
«Не думаю, что в поиске причин такого результата надо заниматься конспирологией. Всё банально: человек устал, он сейчас отходит от стресса и давления, которое на него оказывалось. Когда человек находится в таком состоянии, собраться непросто.
Даже по телевизионной картинке было видно, что вся эта чехарда с итальянской полицией его подкосила, ему было сложно настроиться на старт. И когда гонка не задалась, особой мотивации уже не было, он бросил бороться. Я не вспомню, чтобы на последнем круге он когда-то проигрывал минуту. На чемпионате мира он смог собраться и завоевать две медали, это великолепный результат, но он не железный», — цитирует Васильева ТАСС.
В составе сборной России на эстафетную гонку выйдут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
На чешском этапе Кубка мира Логинов неудачно выступил в спринте, заняв лишь 65-е место. Это худший результат Логинова за последние два года.
Ранее стало известно, что Логинов планирует пропустить заключительный этап Кубка мира, который будет проходить в Холменколлене (Норвегия).
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