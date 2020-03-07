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Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после эстафеты в Нове-Месте

Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после эстафеты в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачёте Кубка наций после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).

Лидерство сохраняет команда Норвегии, в тройку лучших входят Германия и Франция. Напомним, представительницы Норвегии повторили рекорд Германии, выиграв все эстафетные гонки в сезоне.

В зачёт Кубка наций входят спринтерская и индивидуальная гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонисток смогут представлять страну в одной гонке Кубка мира на следующий сезон. Первые пять сборных могут выставлять по шесть спортсменок.

Биатлон. Кубок наций. Женщины
После 22 гонок из 26

1. Норвегия – 7470
2. Германия – 6759
3. Франция – 6666
4. Швеция – 6566
5. Россия – 6128
6. Украина – 6024

Норвегия выиграла женскую эстафету в Нове-Месте, россиянки — пятые
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