Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после эстафеты в Нове-Месте

Женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачёте Кубка наций после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).



Лидерство сохраняет команда Норвегии, в тройку лучших входят Германия и Франция. Напомним, представительницы Норвегии повторили рекорд Германии, выиграв все эстафетные гонки в сезоне.



В зачёт Кубка наций входят спринтерская и индивидуальная гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонисток смогут представлять страну в одной гонке Кубка мира на следующий сезон. Первые пять сборных могут выставлять по шесть спортсменок.



Биатлон. Кубок наций. Женщины

После 22 гонок из 26



1. Норвегия – 7470

2. Германия – 6759

3. Франция – 6666

4. Швеция – 6566

5. Россия – 6128

6. Украина – 6024

Норвегия выиграла женскую эстафету в Нове-Месте, россиянки — пятые