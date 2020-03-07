Губерниев: досадно, что Логинов не держит удар, как должен

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что лидеру сборной России Александру Логинову не хватает ряда качеств для более грамотной реакции на критику в свой адрес.
«Мы в эфирах просим объединиться вокруг Саши, но досадно, что Логинов не держит этот удар, как должен. Ещё Саша не знает иностранных языков, иначе бы смог расставить все точки над «ё» в беседах с иностранными спортсменами», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Напомним, во время чемпионата мира в Антхольце (Италия) номер Александра Логинова подвергся обыску со стороны местной полиции. После его победы в спринтерской гонке ряд соперников припомнили россиянину его прошлое, связанное с дисквалификацией за допинг.
На этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) биатлонист стал 65-м в спринте, а в эстафетной гонке участия не примет. Ходят слухи о его отказе от участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия).
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