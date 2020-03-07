А. Резцова — о неудаче дочери на КМ: Кристина подавлена в психологическом плане после ЧМ

Бывшая российская биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала неудачное выступление дочери Кристины на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).



«Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена. Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира всё равно остался. Она вида не подает, никого не обвиняет и не осуждает, но я знаю эту ситуацию, её настроение и чувства. Ей надо выбросить эти мысли из головы, потому что всё взаимосвязано, и это тоже отражается на её ходе.



И у неё не получилось, думаю, она его пробежала не так, как хотела. Особенно последний круг. Стрельба у неё была не самой плохой, но ход тяжеловат. Я гонку смотрела вместе с двумя младшими дочерьми, и они сказали: «Мам, если бы ты бежала этот этап, то всех бы порвала». Я бы и правда убежала, была бы третьей. Кристине, к сожалению, гонка далась тяжело, думаю, что последний этап — это не её», — цитирует Резцову ТАСС.



Напомним, Кристина Резцова отправилась на чемпионат мира в Антхольц (Италия) в составе сборной России, однако не провела на соревнованиях ни одной гонки.