А. Резцова — о неудаче дочери на КМ: Кристина подавлена в психологическом плане после ЧМ

Бывшая российская биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала неудачное выступление дочери Кристины на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
«Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена. Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира всё равно остался. Она вида не подает, никого не обвиняет и не осуждает, но я знаю эту ситуацию, её настроение и чувства. Ей надо выбросить эти мысли из головы, потому что всё взаимосвязано, и это тоже отражается на её ходе.
И у неё не получилось, думаю, она его пробежала не так, как хотела. Особенно последний круг. Стрельба у неё была не самой плохой, но ход тяжеловат. Я гонку смотрела вместе с двумя младшими дочерьми, и они сказали: «Мам, если бы ты бежала этот этап, то всех бы порвала». Я бы и правда убежала, была бы третьей. Кристине, к сожалению, гонка далась тяжело, думаю, что последний этап — это не её», — цитирует Резцову ТАСС.
Напомним, Кристина Резцова отправилась на чемпионат мира в Антхольц (Италия) в составе сборной России, однако не провела на соревнованиях ни одной гонки.
- 7 марта 2020
-
19:51
-
19:14
-
18:20
-
18:00
-
17:19
-
16:54
-
15:30
-
14:44
-
13:56
-
13:34
-
00:30
-
00:09
- 6 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:20
-
22:08
-
21:57
-
21:16
-
20:46
-
20:45
-
18:37
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40