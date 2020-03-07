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Сборная России без Логинова на последнем круге упустила медали эстафеты Кубка мира

Сборная России без Логинова на последнем круге упустила медали эстафеты Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) закончилась мужская эстафета 4х7,5 км. Сборная России, за которую выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили, заняла четвёртое место. Победу одержали норвежские биатлонисты, серебро досталось команде Украины, бронза — Швеции.

После заключительной стрельбы Халили ушёл на дистанцию вторым, однако не сумел удержать лидерство в группе преследователей Йоханнеса Бё, пропустив вперёд Дмитрия Пидручного и Мартина Понсилуому.

Стоит отметить, что в составе сборной России не выступал её лидер Александр Логинов. О том, что он не выйдет на старт, стало известно вчера, 6 марта.

Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:10.25,3 (0+5)
2. Украина (Артём Прима, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — +38,2 (0+5
3. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — +43,3 (1+8)
4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили) — +46,9 (0+7).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований.
Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 7, Нове-Место, Чехия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
07 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:10:25.3
2
Украина
+38.2
3
Швеция
+43.3
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