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Мужская сборная России впервые в истории завершила сезон без медалей в эстафетах

Мужская сборная России впервые в истории завершила сезон без медалей в эстафетах
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонисты впервые в истории не сумели на протяжении сезона выиграть ни одной медали в эстафетных гонках Кубка мира. Заключительную эстафету Кубка мира сезона-2019/2020 россияне завершили четвёртыми.

На протяжении текущего сезона представители российской команды пять раз останавливались в шаге от пьедестала, становясь четвёртыми (в Эстерсунде, Оберхофе, Рупольдинге, Нове-Месте и на чемпионате мира в Антхольце).

Последний раз российские биатлонисты завоёвывали медали эстафеты на чемпионате мира—2019 в Эстерсунде (Швеция). Тогда Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов взяли бронзу.

Стоит отметить, что в сегодняшней эстафете в Нове-Месте россиянин Карим Халили после заключительной стрельбы ушёл на дистанцию вторым, однако не сумел удержать лидерство в группе преследователей норвежца Йоханнеса Бё, пропустив вперёд Дмитрия Пидручного из Украины и шведа Мартина Понсилуому.

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