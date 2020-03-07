Мужская сборная России впервые в истории завершила сезон без медалей в эстафетах

Российские биатлонисты впервые в истории не сумели на протяжении сезона выиграть ни одной медали в эстафетных гонках Кубка мира. Заключительную эстафету Кубка мира сезона-2019/2020 россияне завершили четвёртыми.



На протяжении текущего сезона представители российской команды пять раз останавливались в шаге от пьедестала, становясь четвёртыми (в Эстерсунде, Оберхофе, Рупольдинге, Нове-Месте и на чемпионате мира в Антхольце).



Последний раз российские биатлонисты завоёвывали медали эстафеты на чемпионате мира—2019 в Эстерсунде (Швеция). Тогда Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов взяли бронзу.



Стоит отметить, что в сегодняшней эстафете в Нове-Месте россиянин Карим Халили после заключительной стрельбы ушёл на дистанцию вторым, однако не сумел удержать лидерство в группе преследователей норвежца Йоханнеса Бё, пропустив вперёд Дмитрия Пидручного из Украины и шведа Мартина Понсилуому.