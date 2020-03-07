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Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет

Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежские биатлонисты стали обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте эстафет сезона-2019/2020.

В девятой, заключительной гонке сезона, которая прошла на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё опередили ближайших преследователей на 38 секунд и завоевали очередную золотую медаль. Сборная России финишировала четвёртой.

Кубок мира. Зачёт эстафет. Нове-Место, Чехия
Мужчины. После 9 гонок из 9

1. Норвегия — 288
2. Франция — 276
3. Германия — 224
4. Россия — 210
5. Словения — 182
6. Австрия — 176
7. Белоруссия — 173
8. Италия — 165
9. Швеция — 164
10. Украина — 162

Не менее удачно выступили в текущем сезоне и норвежские девушки, выигравшие все эстафетные гонки Кубка и чемпионата мира.

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