Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет

Норвежские биатлонисты стали обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте эстафет сезона-2019/2020.
В девятой, заключительной гонке сезона, которая прошла на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё опередили ближайших преследователей на 38 секунд и завоевали очередную золотую медаль. Сборная России финишировала четвёртой.
Кубок мира. Зачёт эстафет. Нове-Место, Чехия
Мужчины. После 9 гонок из 9
1. Норвегия — 288
2. Франция — 276
3. Германия — 224
4. Россия — 210
5. Словения — 182
6. Австрия — 176
7. Белоруссия — 173
8. Италия — 165
9. Швеция — 164
10. Украина — 162
Не менее удачно выступили в текущем сезоне и норвежские девушки, выигравшие все эстафетные гонки Кубка и чемпионата мира.
- 7 марта 2020
-
21:14
-
21:05
-
20:32
-
20:12
-
19:51
-
19:14
-
18:20
-
18:00
-
17:19
-
16:54
-
15:30
-
14:44
-
13:56
-
13:34
-
00:30
-
00:09
- 6 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:20
-
22:08
-
21:57
-
21:16
-
20:46
-
20:45
-
18:37
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01