Мужская сборная Норвегии завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет

Норвежские биатлонисты стали обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте эстафет сезона-2019/2020.



В девятой, заключительной гонке сезона, которая прошла на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё опередили ближайших преследователей на 38 секунд и завоевали очередную золотую медаль. Сборная России финишировала четвёртой.



Кубок мира. Зачёт эстафет. Нове-Место, Чехия

Мужчины. После 9 гонок из 9



1. Норвегия — 288

2. Франция — 276

3. Германия — 224

4. Россия — 210

5. Словения — 182

6. Австрия — 176

7. Белоруссия — 173

8. Италия — 165

9. Швеция — 164

10. Украина — 162

Не менее удачно выступили в текущем сезоне и норвежские девушки, выигравшие все эстафетные гонки Кубка и чемпионата мира.