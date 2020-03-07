Халили — об упущенной эстафетной медали: сделал всё, что мог

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке этапа Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
Представляя команду на заключительном этапе, он вышел на трассу шестым, но уже после второй стрельбы был вторым. Завоевать медали для России у него в итоге не вышло — Карим пропустил вперёд украинца Дмитрия Пидручного и шведа Мартина Понсилуому.
«Наверное, если бы я себя повёл тактически чуть-чуть по другому, то могли бы быть шансы. В любом случае я отдал все силы. Хочу извиниться перед ребятами и болельщиками, что не получилось прервать эту безмедальную серию. Я старался сделать для этого всё.
Да, я делал всё, что мог. Думаю, что выжал максимум из той ситуации. Я первый раз бежал на последнем этапе на Кубке мира и в такой компании. Справился довольно хорошо на рубеже. Но если честно, не совсем доволен результатом.
Бежать четвёртый этап — это тренерское решение. Именно они распределяли по этапам. Поставили меня на четвёртый, рассчитывая на мои финишные качества. Но мне не хватило опыта на таком уровне. До этого я проявлял свои финишные качества немного на другом уровне, там было попроще разбираться. Сейчас нужно извлечь урок из этой ситуации и в следующий раз уже мыслить немного по-другому», — цитирует Халили «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала команда Норвегии.
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