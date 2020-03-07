Драчёв: если бы в эстафете вместо Гараничева выступил Логинов, обыграли бы и Норвегию

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской и женской команд в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Напомним, девушки стали пятыми, тогда как мужская сборная показала четвёртый результат.
«Ребята — молодцы, и девчата тоже нормально сегодня отработали, борьба была достойной. Конечно, есть над чем работать, но в целом гонки оставили приятное ощущение, они показали, что мы способны бороться за медали. Понятно, что соперничать с норвежцами сложно, но третье место всегда есть шанс зацепить.
К тому же если бы Логинов сегодня побежал вместо Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад», — цитирует Драчёва ТАСС.
Напомним, победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии. Российскую команду она опередила на 46,9 секунды.
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