Драчёв: если бы в эстафете вместо Гараничева выступил Логинов, обыграли бы и Норвегию

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской и женской команд в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Напомним, девушки стали пятыми, тогда как мужская сборная показала четвёртый результат.



«Ребята — молодцы, и девчата тоже нормально сегодня отработали, борьба была достойной. Конечно, есть над чем работать, но в целом гонки оставили приятное ощущение, они показали, что мы способны бороться за медали. Понятно, что соперничать с норвежцами сложно, но третье место всегда есть шанс зацепить.



К тому же если бы Логинов сегодня побежал вместо Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад», — цитирует Драчёва ТАСС.



Напомним, победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии. Российскую команду она опередила на 46,9 секунды.

Норвегия выиграла женскую эстафету в Нове-Месте, россиянки — пятые