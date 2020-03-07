Миронова, Куклина и Юрлова-Перхт выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Российские биатлонистки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт примут участие в женском масс-старте на 12,5 км на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Об этом известно исходя из протокола, опубликованного на официальном сайте IBU.
Юрлова-Перхт получила 18-й стартовый номер, Миронова — 21-й, Куклина — 28-й. Остальным российским спортсменам отобраться на масс-старт не удалось.
Гонка с общим стартом пройдёт завтра, 8 марта, в 13:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.
Сегодня в Чехии прошли заключительные эстафетные гонки сезона. В обеих стартах победу праздновали команды Норвегии. Женская сборная России показала пятый результат, мужская пришла к финишу четвёртой.
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