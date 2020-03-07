Владимир Драчёв — об отсутствии медалей в эстафете: призовые места рядом, прорыв будет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты эстафетных гонок на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Ни мужская, ни женская сборные России не сумели завоевать медали.

«Зато у нас стабильно четвёртые места. Пять четвёртых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет», — цитирует Драчёва ТАСС.

Российские биатлонисты впервые в истории не сумели на протяжении сезона выиграть ни одной медали в эстафетных гонках Кубка мира.

Последний раз российские биатлонисты завоёвывали медали эстафеты на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция). Тогда Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов взяли бронзу.