Латыпов: не хватило чуть-чуть нам, может, пары метров, можно было взять бронзу

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился мнением о результате мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Российская сборная заняла четвёртое место, победу одержали норвежцы.

«Эта эстафета — одна из лучших? Можно и так сказать, но всё равно есть недочеты, и грубые ошибки в стрельбе были. Думаю, что если бы их не допустил, было бы намного лучше, и я справился на 100 процентов.

Почему был не четвёртый этап? Это решение тренерского штаба, им, думаю, виднее, кого нужно было ставить. Третий этап тоже ударный, чтобы сделать задел для коллеги.

Перекрестился перед последним этапом, когда бежал Халили? Верил, конечно, он сильный парень. Мы команда, болеем друг за друга. Не хватило чуть-чуть нам, может, пары метров дистанции, можно было взять бронзу», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».