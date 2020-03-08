Драчёв: слова Тихонова были взяты за основу при обысках у Логинова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что высказывания четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова оказали прямое влияние на обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.



«К фактам, перечисленным Сарой Фуссек-Хаккарайнен, в том числе из интернет-изданий, газет, мнение Александра Тихонова было взятоза основу. И на основании его высказываний и фраз в том числе и было сфокусировано мнение против Саши Логинова», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Напомним, во время чемпионата мира в Антхольце (Италия) местная полиция пришла с обысками в гостиничные номера к Александру Логинову и его тренеру Александру Касперовичу.



Впервые о том, что Тихонов замешан в деле Логинова, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Александр опроверг заявление журналиста, однако позже появились документы, подтверждающие слова Губерниева.



Ранее генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что не видит поводов для извинений перед Логиновым.

Драчёв: в IBU полностью отстраняются от ситуации с Логиновым