Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Лидер сборной России Александр Логинов принял решение отказаться от участия в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров.
«Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», — цитирует Белозёрова ТАСС.
На этапе Кубка мира в Нове-Месте Логинов выступил лишь в спринтерской гонке, где показал 65-е время. Этот результат стал для него худшим с января 2018 года. Эстафетную гонку Александр пропустил — сборная России финишировала четвёртой.
Сообщается, что Логинов может сняться и с заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия).
Масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте пройдёт сегодня, 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки.
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