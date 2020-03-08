Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Сегодня, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится женский масс-старт на 12,5 км. Спортсмены выйдут на лыжню в 13:45 мск.



Российскую сборную сегодня представят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Их стартовые номера стали известны ранее.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.



На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте сегодня состоится и мужской масс-старт. Начало — в 15:45 мск. Эта гонка закроет программу седьмого этапа КМ. Ранее стало известно, что в мужской гонке не выступит лидер сборной России Александр Логинов.

Миронова, Куклина и Юрлова-Перхт выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте