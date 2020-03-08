Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится мужской масс-старт на 15 км. Спортсмены выйдут на лыжню в 15:45 мск.

Российскую сборную сегодня представят Матвей Елисеев и Эдуард Лытыпов. Их стартовые номера стали известны ранее.

Стоит отметить, что на лыжню должен был выйти и лидер сборной России Александр Логинов. Однако за несколько часов до старта стало известно об отказе спортсмена от участия в гонке.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.

Масс-старт станет последним в расписании мужских соревнований на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Накануне, 7 марта, мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафете. Российскую команду представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Логинов пропустил эстафету по решению тренерского штаба.

Определился состав на мужской масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020