Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Сегодня, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится мужской масс-старт на 15 км. Спортсмены выйдут на лыжню в 15:45 мск.



Российскую сборную сегодня представят Матвей Елисеев и Эдуард Лытыпов. Их стартовые номера стали известны ранее.



Стоит отметить, что на лыжню должен был выйти и лидер сборной России Александр Логинов. Однако за несколько часов до старта стало известно об отказе спортсмена от участия в гонке.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.

Масс-старт станет последним в расписании мужских соревнований на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Накануне, 7 марта, мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафете. Российскую команду представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Логинов пропустил эстафету по решению тренерского штаба.