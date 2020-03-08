Губерниев: расцвет ЭПО был при величайшем президенте СБР Тихонове. Пробы ставить негде!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на мнение людей, которые связывают вице-президента Союза биатлонистов России и бывшего тренера сборной России Валерия Польховского с допингом.
«Странные люди в биатлоне, считающие Польховского тренером-допингистом, должны помнить: начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в документе, о котором сказал Губерниев, утверждая, что слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова легли в основу доноса, приведшего к обыску номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, Касперовичу были ошибочно приписаны слова о «допингисте» Валерии Польховском. На самом деле они принадлежат Тихонову.
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