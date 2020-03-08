Губерниев: доктор при сборной говорил мне, что его методики обнаружить нельзя

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поведал о случае, произошедшем 13 лет назад во время чемпионата мира по биатлону.



«На чемпионате мира — 2007 один доктор при сборной в приватном разговоре со мной бил себя в грудь и говорил, что его методики обнаружить нельзя. Какие методики? Надо было бить в набат, и мне в том числе! Кто же тогда знал, что всё так серьезно», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.



Чемпионат мира — 2007 проходил в Антхольце (Италия). Победителем медального зачёта стала сборная Германии. Россия завоевала тогда три медали — по одной каждого достоинства.



Мужская сборная выиграла эстафету, Максим Чудов завоевал серебро в гонке преследования, а Наталья Гусева была третьей в спринте.