Экхофф обошла Эберг в общем зачёте Кубка мира. Обе биатлонистки приблизились к Вирер

Женский масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) несколько изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер, занявшая пятое место в гонке, продолжает лидировать, однако теперь её отрыв от второго места сократился до 69 очков.



В то же время второй в общем зачёте теперь идёт норвежка Тириль Экхофф, которая благодаря сегодняшней победе обошла Ханну Эберг из Швеции.



Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 17-й результат в спринте, в общем зачёте 18-я.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 19 гонок



1. Доротея Вирер (Италия) – 776

2. Тириль Экхофф (Норверия) – 707

3. Ханна Эберг (Швеция) – 705

4. Денизе Херрман (Германия) – 660

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 344…

22. Лариса Куклина (Россия) — 271…

23. Светлана Миронова (Россия) – 270…

45. Ирина Старых (Россия) — 96…

52. Кристина Резцова (Россия) — 66.

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая