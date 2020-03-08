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Экхофф обошла Эберг в общем зачёте Кубка мира. Обе биатлонистки приблизились к Вирер

Экхофф обошла Эберг в общем зачёте Кубка мира. Обе биатлонистки приблизились к Вирер
Биатлон / Кубок мира 0

Женский масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) несколько изменила расстановку сил в общем зачёте Кубка мира. Итальянка Доротея Вирер, занявшая пятое место в гонке, продолжает лидировать, однако теперь её отрыв от второго места сократился до 69 очков.

В то же время второй в общем зачёте теперь идёт норвежка Тириль Экхофф, которая благодаря сегодняшней победе обошла Ханну Эберг из Швеции.

Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 17-й результат в спринте, в общем зачёте 18-я.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 19 гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 776
2. Тириль Экхофф (Норверия) – 707
3. Ханна Эберг (Швеция) – 705
4. Денизе Херрман (Германия) – 660
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 344…
22. Лариса Куклина (Россия) — 271…
23. Светлана Миронова (Россия) – 270…
45. Ирина Старых (Россия) — 96…
52. Кристина Резцова (Россия) — 66.

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая
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