Куклина показала восьмую скорость в масс-старте этапа Кубка мира в Нове-Месте

Представительница Германии Денизе Херрман показала лучший ход в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Её чистое время прохождения дистанции составило 29 минут 37,2 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Франции Жюстин Бреза — +4,8 секунды. Третий ход — у 37-летней Кайсы Мякяряйнен из Финляндии — +9,2 секунды.



Лучший ход среди российских биатлонисток показала Лариса Куклина, отставшая от Херрман на 32,8 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Ход



1. Денизе Херрман (Германия) — 29.37,2.

2. Жюстин Бреза (Франция) — +4,8.

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +9,2…

8. Лариса Куклина — +32,8…

13. Екатерина Юрлова-Перхт (обе — Россия) — +53,8.

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая