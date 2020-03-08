Куклина показала восьмую скорость в масс-старте этапа Кубка мира в Нове-Месте
Представительница Германии Денизе Херрман показала лучший ход в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Её чистое время прохождения дистанции составило 29 минут 37,2 секунды.
Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Франции Жюстин Бреза — +4,8 секунды. Третий ход — у 37-летней Кайсы Мякяряйнен из Финляндии — +9,2 секунды.
Лучший ход среди российских биатлонисток показала Лариса Куклина, отставшая от Херрман на 32,8 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Ход
1. Денизе Херрман (Германия) — 29.37,2.
2. Жюстин Бреза (Франция) — +4,8.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +9,2…
8. Лариса Куклина — +32,8…
13. Екатерина Юрлова-Перхт (обе — Россия) — +53,8.
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая
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