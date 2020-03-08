Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Куклина показала восьмую скорость в масс-старте этапа Кубка мира в Нове-Месте

Куклина показала восьмую скорость в масс-старте этапа Кубка мира в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Представительница Германии Денизе Херрман показала лучший ход в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Её чистое время прохождения дистанции составило 29 минут 37,2 секунды.

Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Франции Жюстин Бреза — +4,8 секунды. Третий ход — у 37-летней Кайсы Мякяряйнен из Финляндии — +9,2 секунды.

Лучший ход среди российских биатлонисток показала Лариса Куклина, отставшая от Херрман на 32,8 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Ход

1. Денизе Херрман (Германия) — 29.37,2.
2. Жюстин Бреза (Франция) — +4,8.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +9,2…
8. Лариса Куклина — +32,8…
13. Екатерина Юрлова-Перхт (обе — Россия) — +53,8.

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020