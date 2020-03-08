Елисеев: не стоит ли взять паузу? Кто тогда будет бегать?

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Спортсмен финишировал 14-м.
«Не стоит ли взять паузу? Будем с тренерами обсуждать. Но кто тогда будет бегать? Не знаю, успеют ли организовать логистику, привезти за границу стволы для других спортсменов, если у меня возникнет желание отдохнуть? Пока что желание выступать было, но оно заканчивается достаточно быстро. Если брать паузу, так на два этапа.
Что сегодня не пошло? Усложнился круг из-за того, что мы с самого низа до самого верха сплошным подъёмом шли. Ни единой секунды расслабления — это очень сложно, ещё и скольжение ужасное. Самое интересное, что селитру посыпали на подходе к рубежу и сам рубеж. Могли бы весь круг покрыть.
Что нужно, чтобы вернулся тот Елисеев, который в начале сезона всех радовал? Нужно вернуть начало сезона. Я думаю, что нужно было чуть больше базы летом закладывать, чтобы хватало до последних этапов», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».
- 8 марта 2020
-
21:36
-
21:03
-
20:54
-
20:36
-
18:20
-
16:59
-
16:49
-
16:27
-
14:37
-
14:22
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:09
-
13:09
-
12:23
-
12:15
-
10:28
-
00:58
-
00:47
- 7 марта 2020
-
23:16
-
22:59
-
22:44
-
22:35
-
21:47
-
21:14
-
21:05
-
20:32
-
20:12
-
19:51
-
19:14
-
18:20
-
18:00
-
17:19