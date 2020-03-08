Елисеев: не стоит ли взять паузу? Кто тогда будет бегать?

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Спортсмен финишировал 14-м.

«Не стоит ли взять паузу? Будем с тренерами обсуждать. Но кто тогда будет бегать? Не знаю, успеют ли организовать логистику, привезти за границу стволы для других спортсменов, если у меня возникнет желание отдохнуть? Пока что желание выступать было, но оно заканчивается достаточно быстро. Если брать паузу, так на два этапа.

Что сегодня не пошло? Усложнился круг из-за того, что мы с самого низа до самого верха сплошным подъёмом шли. Ни единой секунды расслабления — это очень сложно, ещё и скольжение ужасное. Самое интересное, что селитру посыпали на подходе к рубежу и сам рубеж. Могли бы весь круг покрыть.

Что нужно, чтобы вернулся тот Елисеев, который в начале сезона всех радовал? Нужно вернуть начало сезона. Я думаю, что нужно было чуть больше базы летом закладывать, чтобы хватало до последних этапов», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».