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Экхофф прокомментировала победу в масс-старте в Нове-Месте

Экхофф прокомментировала победу в масс-старте в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).

«Стрельба была для меня очень важна! Я сильно переживала из-за неудач на чемпионате мира, по возвращению домой была расстроена и недовольна. К счастью, тренеры помогли мне вернуть уверенность на огневых.

Условия на стрельбище были непростые. На „лёжке“ я довольно быстро работала, но на „стойке“ немного сбавила обороты — важно было закрыть все мишени, спешка могла помешать. Очень рада, что наконец-то справилась со стрельбой!» — приводит слова Экхофф Biathlon.com.ua.

Второе место в гонке заняла шведка Ханна Эберг, третьей стала немка Франциска Пройс.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.

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