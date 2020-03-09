Экхофф прокомментировала победу в масс-старте в Нове-Месте
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
«Стрельба была для меня очень важна! Я сильно переживала из-за неудач на чемпионате мира, по возвращению домой была расстроена и недовольна. К счастью, тренеры помогли мне вернуть уверенность на огневых.
Условия на стрельбище были непростые. На „лёжке“ я довольно быстро работала, но на „стойке“ немного сбавила обороты — важно было закрыть все мишени, спешка могла помешать. Очень рада, что наконец-то справилась со стрельбой!» — приводит слова Экхофф Biathlon.com.ua.
Второе место в гонке заняла шведка Ханна Эберг, третьей стала немка Франциска Пройс.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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