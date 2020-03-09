Вал. Семеренко — о «стойке»: видно, что боюсь

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Она заняла девятое место, совершив три промаха.

«Тяжело было после командной гонки, она все силы забирает. Нужно больше всего сил, эмоций туда отдать. Было реально тяжело. Видно было по состоянию, что силы покидают, ведь уже конец сезона. Но прекрасно понимаю, что всем тяжело, не только мне.



Я даже удивилась, Трасса была в хорошем состоянии. Было несколько мокрых участков, где проявлялась вода. Но в целом всё было хорошо. Даже не знаю, почему сделала два промаха на последней стрельбе. На «стойках» выцеливала долго, видно, что боюсь, но хочу от этого избавиться», — приводит слова Семеренко Xsport.

Победу в масс-старте одержала норвежка Тириль Экхофф.

Вал. Семеренко — об этапе в Нове-Месте без зрителей: будет выглядеть как тренировка