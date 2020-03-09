Пайффер отреагировал на завоевание бронзы в масс-старте в Нове-Месте

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Он занял третье место, совершив один промах.

«Ощущения прекрасные, но гонка была действительно очень тяжёлой — снег сильно тормозил лыжи и со стороны, наверное, это выглядело, будто мы просто разминаемся! В действительности это были невероятно изнурительные 15 километров.



На последний круг я вышел третьим, но за мной шли Бьонтегорд с Пидручным. Они быстро догнали меня и вышли вперёд на первом же подъёме, но я старался держаться рядом и рванул уже перед выходом на стадион. Рад, что этого было достаточно!» — приводит слова Пайффера Biathlon.com.ua.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.