Пидручный — о масс-старте: на один штраф меньше — была бы медаль

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Он занял четвёртое место, отстав от ставшего третьим немца Арнда Пайффера на 2,9 секунды. Дмитрий допустил два промаха.

«Нельзя сказать, что я расстроен. Была такая гонка, что можно было реально бороться за призы. На один штраф меньше, и точно была бы медаль. Сложилось как сложилось. Рад, что смог навязать борьбу соперникам. Спасибо нашим смазчикам, что и сегодня, и вчера лыжи у нас работали лучше всех.



Чувствовалось, что я имел преимущество над соперниками за счёт лыж. Немного не хватило сил на последнем круге побороться с Пайффером, уже шёл на грани своих возможностей. Тяжело было отойти после вчерашней гонки. В принципе, доволен выступлением. Непросто найти силы на оставшиеся два этапа Кубка мира. Эти три дня были очень тяжёлыми», — приводит слова Пидручного Xsport.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.