Логинов: я ненавижу иглы в вене

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не готов говорить о своём допинговом прошлом. Он отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«Всё же думаю, что не время об этом говорить. Для вас этот вопрос наверняка важен, вам хотелось бы обсудить его развёрнуто, но не готов. Извините. Все эти истории, которые были в Италии… В голове и так много мыслей, которые не хочется ворошить.

Наверное, любого журналиста, который берёт у меня интервью, не поймут, если он не спросит про что-то скандальное. Давно общаюсь с прессой, успел понять. Но думаю, что вправе рассчитывать на ответное понимание.

Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему. Меня не все хорошо знают как человека. Но есть друзья, знакомые, люди, представляющие, какой я на самом деле. Они меня поддерживают. Их мнение для меня важнее", — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Логинов с 570 очками занимает восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Заключительные этапы сезона-2019/2020 состоятся 12-15 марта в Контиолахти (Финляндия) и 20-22 марта в Хольменколлене (Норвегия).

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