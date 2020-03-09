Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов оценил выступление в сезоне. В общем зачёте Кубка мира он занимает восьмое место.

«С учётом того что осенью было много травм, довольно неожиданных проблем с локтем и спиной, которые давали о себе знать в самом сезоне, на сто процентов довольным быть не могу. Но очень рад, как прошёл сбор в конце января — начале февраля. Без травм удалось сделать запланированную работу, подошёл к чемпионату мира в хорошем состоянии. Про весь сезон не скажу, но отдельные моменты, конечно, удались», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Александр также оценил возможность завершения карьеры. Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сказал, что если Логинов уйдёт из биатлона, то он готов выпороть его кнутом.

«Такое не читаю, но вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит», — сказал Логинов.

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