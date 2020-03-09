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Легков: Логинову нужно стиснуть зубы и бегать дальше

Легков: Логинову нужно стиснуть зубы и бегать дальше
Биатлон 0

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым. Во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) в гостиничном номере спортсмена итальянская полиция провела обыск, из-за чего Логинов был вынужден сняться с заключительной гонки.

«Ситуация на ЧМ по биатлону? Я не вникал до конца, но понял, что Логинов отказался от последней гонки из-за бессонной ночи и переживаний. Потом пошли слухи, что он готов завязать со спортом. В этом случае могу ему пожелать, чтобы он об этом не думал. Александру нужно выдохнуть и не делать ничего сгоряча. Закончить карьеру — непросто.

У меня до сих пор болит, когда я смотрю гонки. Всё равно хочется туда. Хотя я понимаю, поезд настолько далеко ушел, что я его уже никак не догоню. Даже если стану спортивным монахом, вернусь на подготовку, уйду в хижину и буду только тренироваться. Будет очень тяжело.

Нельзя ему об этом думать. Нужно делать своё дело. Жизнь вне спорта намного сложнее. В обычной жизни придется ходить на работу, кормить семью, покупать продукты, пытаться найти время на тренировки. Когда всю жизнь отдаешь спорту и даешь себе большие нагрузки, то резко бросить не получится. Это серьёзно может сказаться на сердце. Тебе придётся тренироваться всю жизнь ради здоровья. Нюансов много. Но ему нужно стиснуть зубы и бегать дальше», – приводит слова Легкова Sport24.

Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
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