Е. Кручинкина: не думаю, что мы считались перспективными для СБР

Биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за Беларусь, рассказала о переходе в другую сборную из российской команды. Также в сборную Беларуси перешла её сестра, Ирина Кручинкина.

«Был ли диалог с кем-то из СБР? Не было. Не думаю, что мы считались перспективными для СБР, поэтому им не было трудно дать согласие на переход. Спасибо, что не стали чинить препятствий и предоставили возможность развиваться дальше.

Есть ли рост после перехода? Конечно, мы прибавили, физически и ментально. Скорость у меня точно выросла. В стрельбе пока движемся к намеченной цели.

Как отреагировали спортсменки, которых вытеснили из команды? Даже не знаю, кого мы вытеснили. Нас пригласили, мы отобрались. Если кто-то сильнее, пожалуйста, показывайте результат и выступайте, конкурируйте. Это же не так, что кого-то ценного убрали, а нас искусственно взяли на его место», — цитирует Кручинкину «Матч ТВ».