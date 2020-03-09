Рёйселанд в составе сборной Норвегии отправится на этап Кубка мира в Контиолахти
Федерация биатлона Норвегии обнародовала состав команды на этап Кубка мира, который будет проходить в Контиолахти (Финляндия). В состав сборной вернулась Марте Рёйселанд, которая пропустила этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) из-за болезни.
Женщины: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Тандревольд, Ида Лиен, Эмили Калкенберг, Сюнневе Сулемдал.
Мужчины: Йоханнес Бё, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Лагрейд.
Этап Кубка мира в Контиолахти будет проходить с 12 по 15 марта.
На прошедшем чемпионате мира в Антхольце (Италия) Рёйселанд стала первой биатлонисткой, которой удалось завоевать медали во всех семи гонках.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020
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