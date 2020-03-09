Логинов: даже люди, стоявшие в Нове-Месте за заградительной сеткой, добавляли позитива

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о проведении соревнований без зрителей. Из-за угрозы распространения коронавируса этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходил без болельщиков.

«Сейчас для всех непростая тема. В Чехии огромные трибуны, в том числе на трассе, болельщики здесь любят биатлон. Их отсутствие — потеря, с публикой гонки намного приятнее. Даже редкие люди, стоявшие в Нове-Месте за заградительной сеткой, добавляли позитива.

Мы и выступаем-то в большей степени для зрителей. Но ситуацию знают все. Наверное, ограничительные меры в этот сложный момент правильные. Люди пользуются антисептиками, особое внимание уделяют личной гигиене. Это ведь неспроста», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».