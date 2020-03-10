Барнашов: зачем Логинова выпускали на спринт? Куда вообще смотрел врач?

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов оценил выступление Александра Логинова на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Он принял участие только в спринтерской гонке, где занял 65-е место. Логинов не вошёл в состав сборной России на эстафету и пропустил масс-старт.
«Саша заболел перед этапом, и мне непонятно, зачем его выпускали на спринт, куда вообще смотрел врач. Он должен был чётко поставить диагноз и дать понять штабу, что Логинову не рекомендовано выступать. Надеюсь, что он придёт в себя в Контиолахти и сможет вновь бороться за высокие места», — приводят слова Барнашова «Известия».
В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает восьмое место.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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