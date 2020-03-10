Призёр чемпионата мира украинка Варвинец стала мамой

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в эстафете, победитель и призёр чемпионатов Европы украинская биатлонистка Ирина Варвинец стала мамой, сообщает Biathlon.com.ua. Спортсменка родила мальчика ростом 55 см и весом 3600 грамм.
Ирина после олимпийского сезона-2017/18 взяла паузу в выступлениях и до сих пор не вернулась к соревнованиям. Варвинец ранее говорила, что ещё не решила проблемы со здоровьем, поэтому не может полноценно приступить к тренировкам. У спортсменки возникли проблемы с коленями.
Фото Ирины и её супруга Алексея доступно в «инстаграме» Uabiathlon.
В Кубке мира Варвинец дебютировала 16 января 2013 года на этапе в Антхольце. В спринтерской гонке она заняла 61-е место. Впервые на подиуме она оказалась 6 февраля 2015 года в смешанной эстафете в Нове-Месте.
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