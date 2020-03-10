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Губерниев — о юных биатлонистках для сборной России: Тина Канделаки способна, но занята

Губерниев — о юных биатлонистках для сборной России: Тина Канделаки способна, но занята
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего тренера сборной России по биатлону олимпийского чемпиона Владимира Аликина о тренерском штабе женской команды России. Аликин сказал: «Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек. Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие».

«Мой друг и кумир многолетний Владимир Аликин рассуждает про омоложение женской биатлонной команды, дескать, не могут омолодить Хованцев и Норицын. А кем омолодить, не говорит Аликин! Каких молодых, Володимир Ляксаныч? Шевченко? Халиуллина? Их время придёт совсем скоро, из прочих юных только Тина Канделаки способна, но занята она!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

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