Хованцев: о болезни Логинова речи не идёт, он готовится вместе со сборной в общей группе

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о состоянии здоровья российского биатлониста Александра Логинова в преддверии этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Состояние Логинова было не совсем хорошим, о болезни речи не идёт. Подробности раскрывать не будем. Мы уже здесь, в Финляндии. По его выступлению на этапе пока стоит вопрос, но он готовится вместе со сборной, в общей группе.
Хольменколлен? На 99 процентов Логинов не поедет в Норвегию», – приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
На этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) Логинов принял участие только в спринтерской гонке, где занял 65-е место. Биатлонист не вошёл в состав сборной России на эстафету и пропустил масс-старт.
Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Контиолахти с 12 по 15 марта.
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