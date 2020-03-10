Рёйселанд пропустит второй этап Кубка мира подряд

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд пропустит этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Ранее сообщалось, что спортсменка была включена в состав сборной Норвегии, но, как пояснила сама Рёйселанд, она ещё не может выступать.

Рёйселанд после чемпионата мира в Антхольце заболела, из-за чего была вынуждена пропустить этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). На чемпионате мира в Антхольце норвежка завоевала пять золотых медалей и две бронзовые.

«Я рада вернуться на лыжню после двух недель перерыва. К сожалению, я ещё не готова соревноваться, поэтому не выступлю в Контиолахти. Буду делать всё возможное, чтобы выступить в Хольменколлене», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» норвежки.