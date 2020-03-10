Рёйселанд пропустит второй этап Кубка мира подряд
Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд пропустит этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Ранее сообщалось, что спортсменка была включена в состав сборной Норвегии, но, как пояснила сама Рёйселанд, она ещё не может выступать.
Рёйселанд после чемпионата мира в Антхольце заболела, из-за чего была вынуждена пропустить этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). На чемпионате мира в Антхольце норвежка завоевала пять золотых медалей и две бронзовые.
«Я рада вернуться на лыжню после двух недель перерыва. К сожалению, я ещё не готова соревноваться, поэтому не выступлю в Контиолахти. Буду делать всё возможное, чтобы выступить в Хольменколлене», — написала спортсменка в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» норвежки.
Читайте также
- 10 марта 2020
-
23:26
-
22:51
-
15:44
-
14:57
-
13:30
-
12:48
-
12:09
-
09:41
-
09:20
-
08:49
-
08:39
- 9 марта 2020
-
21:31
-
20:53
-
20:03
-
18:45
-
15:54
-
14:01
-
10:48
-
10:38
-
10:30
-
09:37
-
09:27
-
09:17
-
08:50
-
08:43
-
08:38
-
08:33
-
08:27
-
08:23
- 8 марта 2020
-
22:16
-
21:36
-
21:03
-
20:54
-
20:36
-
18:20
Партнерский контент