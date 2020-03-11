Старший тренер сборной России подтвердил, что Логинов пропустит этап КМ в Хольменколлене
Старший тренер сборной России Сергей Белозёров сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в сезоне, который будет проходить в Хольменколлене. ТАСС со ссылкой на Белозёрова сообщает, что в состав сборной войдут Кирилл Стрельцов и Василий Томшин.
Ранее Логинов из-за плохого самочувствия отказался от участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Пока неизвестно, сможет ли он выступить на этапе в Контиолахти (Финляндия), стартующем завтра, 12 марта.
В Норвегии помимо Томшина и Стрельцова в команду, скорее всего, войдут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.
Этап Кубка мира в Хольменколлене будет проходить с 20 по 22 марта.
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
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