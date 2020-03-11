Лишь двое россиян вошли в топ-20 в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ, Ануфриев — 89-й

Чех Витеслав Хорниг стал победителем индивидуальной гонки на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Серебро завоевал словенец Алекс Цисар. Бронза досталась итальянцу Патрику Браунхоферу.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Бажин, ставший 18-м.
Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Хохфильцен
Индивидуальная гонка. Юниоры
1. Витеслав Хорниг (Чехия) — 44.26,5 (0).
2. Алекс Цисар (Словения) — +29,0 (0).
3. Патрик Браунхофер (Италия) — +1.14,2 (0)...
18. Кирилл Бажин (Россия) — +4.06.6 (3).
19. Даниил Фомин (Россия) — +4.16,0 (3)...
22. Алексей Вагин (Россия) — +4.36,5 (4)...
28. Даниил Серохвостов (Россия) — +5.10,8 (6)...
36. Илья Гаврилов (Россия) — +5.46,8 (1)...
42. Михаил Первушин (Россия) — +6.13,9 (3)...
89. Кирилл Ануфриев (Россия) — +13.07,4 (4).
- 11 марта 2020
-
14:41
-
14:07
-
12:27
- 10 марта 2020
-
23:26
-
22:51
-
15:44
-
14:57
-
13:30
-
12:48
-
12:09
-
09:41
-
09:20
-
08:49
-
08:39
- 9 марта 2020
-
21:31
-
20:53
-
20:03
-
18:45
-
15:54
-
14:01
-
10:48
-
10:38
-
10:30
-
09:37
-
09:27
-
09:17
-
08:50
-
08:43
-
08:38
-
08:33
-
08:27
-
08:23
- 8 марта 2020
-
22:16
-
21:36
-
21:03