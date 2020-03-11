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Лишь двое россиян вошли в топ-20 в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ, Ануфриев — 89-й

Лишь двое россиян вошли в топ-20 в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ, Ануфриев — 89-й
Биатлон 0

Чех Витеслав Хорниг стал победителем индивидуальной гонки на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Серебро завоевал словенец Алекс Цисар. Бронза досталась итальянцу Патрику Браунхоферу.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Бажин, ставший 18-м.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Хохфильцен
Индивидуальная гонка. Юниоры
1. Витеслав Хорниг (Чехия) — 44.26,5 (0).
2. Алекс Цисар (Словения) — +29,0 (0).
3. Патрик Браунхофер (Италия) — +1.14,2 (0)...
18. Кирилл Бажин (Россия) — +4.06.6 (3).
19. Даниил Фомин (Россия) — +4.16,0 (3)...
22. Алексей Вагин (Россия) — +4.36,5 (4)...
28. Даниил Серохвостов (Россия) — +5.10,8 (6)...
36. Илья Гаврилов (Россия) — +5.46,8 (1)...
42. Михаил Первушин (Россия) — +6.13,9 (3)...
89. Кирилл Ануфриев (Россия) — +13.07,4 (4).

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