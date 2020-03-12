Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти

С 12 по 15 марта в Контиолахти (Финляндия) будет проходить восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.

Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти.

12 марта

17:30 мск. Спринт, мужчины.

13 марта

17:30. Спринт, женщины.

14 марта

15:45. Гонка преследования, мужчины.

17:45. Гонка преследования, женщины.



15 марта

15:15. Сингл-микст.

17:15. Смешанная эстафета.

В общем зачёте Кубка мира среди мужчин лидирует француз Мартен Фуркад. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бё, тройку лучших замыкает француз Кентен Фийон Майе. Лучшим среди россиян является Александр Логинов, занимающий 8-е место.

В общем зачёте женщин лидирует итальянка Доротея Вирер. Норвежка Тириль Экхофф занимает второе место, третья — Ханна Эберг из Швеции. Лучшая среди россиянок — Екатерина Юрлова-Перхт (18)

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.