С 12 по 15 марта в Контиолахти (Финляндия) будет проходить восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 в Контиолахти.
12 марта
17:30 мск. Спринт, мужчины.
13 марта
17:30. Спринт, женщины.
14 марта
15:45. Гонка преследования, мужчины.
17:45. Гонка преследования, женщины.
15 марта
15:15. Сингл-микст.
17:15. Смешанная эстафета.
В общем зачёте Кубка мира среди мужчин лидирует француз Мартен Фуркад. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бё, тройку лучших замыкает француз Кентен Фийон Майе. Лучшим среди россиян является Александр Логинов, занимающий 8-е место.
В общем зачёте женщин лидирует итальянка Доротея Вирер. Норвежка Тириль Экхофф занимает второе место, третья — Ханна Эберг из Швеции. Лучшая среди россиянок — Екатерина Юрлова-Перхт (18)
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