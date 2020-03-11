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Хованцев назвал причину, по которой Логинов пропустит этап Кубка мира в Хольменколлене

Хованцев назвал причину, по которой Логинов пропустит этап Кубка мира в Хольменколлене
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение лидера команды Александра Логинова сняться с заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

– Как себя чувствует Александр?

– Готовится бежать. Завтра увидим, как себя покажет.

– Значит, на этапе в Контиолахти он будет выступать?

– Да.

– Почему тогда Александр пропускает заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене?

– Он давно это решил. У него есть личные вопросы, которые он будет решать.

– А разве спортсмен имеет право по личным обстоятельствам пропускать этап Кубка мира?

– Вы же знаете, что многие спортсмены пропускают.

– То есть дело не в том, что Александр испугался давления со стороны норвежских болельщиков?

– Это не главное. Можно по-разному понимать, испугался он или просто не хочет этого. Мы тоже были возмущены поведением болельщиков на чемпионате мира.

– И всё-таки не очень понятно, в чём причина.

– В общем, скажу, что личные проблемы. Если хотите персональных объяснений, лучше обратитесь к Логинову», – цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Ранее Логинов из-за плохого самочувствия отказался от участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Пока неизвестно, сможет ли он выступить на этапе в Контиолахти (Финляндия), стартующем завтра, 12 марта.

В Норвегии помимо Василия Томшина и Кирилла Стрельцова в команду, скорее всего, войдут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.

Этап Кубка мира в Хольменколлене будет проходить с 20 по 22 марта.

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