Хованцев назвал причину, по которой Логинов пропустит этап Кубка мира в Хольменколлене

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение лидера команды Александра Логинова сняться с заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
– Как себя чувствует Александр?
– Готовится бежать. Завтра увидим, как себя покажет.
– Значит, на этапе в Контиолахти он будет выступать?
– Да.
– Почему тогда Александр пропускает заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене?
– Он давно это решил. У него есть личные вопросы, которые он будет решать.
– А разве спортсмен имеет право по личным обстоятельствам пропускать этап Кубка мира?
– Вы же знаете, что многие спортсмены пропускают.
– То есть дело не в том, что Александр испугался давления со стороны норвежских болельщиков?
– Это не главное. Можно по-разному понимать, испугался он или просто не хочет этого. Мы тоже были возмущены поведением болельщиков на чемпионате мира.
– И всё-таки не очень понятно, в чём причина.
– В общем, скажу, что личные проблемы. Если хотите персональных объяснений, лучше обратитесь к Логинову», – цитирует Хованцева «Спорт день за днём».
Ранее Логинов из-за плохого самочувствия отказался от участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Пока неизвестно, сможет ли он выступить на этапе в Контиолахти (Финляндия), стартующем завтра, 12 марта.
В Норвегии помимо Василия Томшина и Кирилла Стрельцова в команду, скорее всего, войдут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.
Этап Кубка мира в Хольменколлене будет проходить с 20 по 22 марта.
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