Решение по вопросу проведения этапа Кубка мира в Норвегии может быть принято 12 марта

Окончательное решение по вопросу проведения этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) может быть принято в ближайший четверг, 12 марта. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации биатлона Норвегии Анне Рустберггард.
«Мы ждем решения. Надеемся узнать его завтра», — цитирует Рустберггард ТАСС.
Напомним, 10 марта стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) может отказаться от проведения этапа Кубка мира в Хольменколлене из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.
Ранее этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходил без зрителей. В то же время организаторы турнира в Контиолахти (Финляндия) допустили болельщиков на стадион.
Этап в Хольменколлене запланирован на 20-22 марта.
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