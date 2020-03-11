Логинов получил 10-й стартовый номер спринтерской гонки в Контиолахти, Латыпов — 21-й

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В составе сборной России выступят шесть спортсменов: Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили.



Первым из российских биатлонистов под десятым номером со старта уйдёт Логинов. Латыпов получил 21-й нагрудный номер, Елисеев — 37-й. Гараничев начнёт гонку 47-м, Поршнев — 58-м, Халили — 93-м из 104 участников.



Мужская спринтерская гонка пройдёт 12 марта. Первый биатлонист выйдет на дистанцию в 17:10 мск.



Напомним, этап в Контиолахти — предпоследний в программе Кубка мира текущего сезона. Завершающий этап в Хольменколлене (Норвегия) из-за угрозы распространения коронавируса может быть отменён.