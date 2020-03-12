Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Сегодня, 12 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 17:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 10-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (21-й), Матвей Елисеев (37-й), Евгений Гараничев (47-й), Никита Поршнев (58-й) и Саид Каримулла Халили (93-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад выйдет на старт 49-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё стартует 26-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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