Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 12 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 17:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 10-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (21-й), Матвей Елисеев (37-й), Евгений Гараничев (47-й), Никита Поршнев (58-й) и Саид Каримулла Халили (93-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад выйдет на старт 49-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё стартует 26-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.